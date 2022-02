Collaboration inédite entre la Poste et le canton du Jura

C'est une première au niveau suisse, la Poste et le canton du Jura collaborent pour accompagner les citoyens dans l'utilisation des prestations numériques de l'Etat. Dès jeudi, des bornes interactives pour accéder au guichet virtuel cantonal seront à disposition du public dans les trois filiales postales du district des Franches-Montagnes. La population des Franches-Montagnes pourra donc bénéficier de soutien et de conseils auprès du personnel de la filiale postale de Saignelégier, ainsi que de celles du Noirmont et des Breuleux dans l'utilisation de services en ligne de l'administration cantonale jurassienne. Pour la Poste, ce partenariat signé avec une autorité politique dans le domaine de la promotion et l'utilisation de bornes interactives constitue une première au niveau suisse. Ce projet pilote d'une durée de trois mois pourra être étendu à d'autres filiales postales du Jura, voire ailleurs en Suisse, ont annoncé mercredi la Poste et le canton du Jura. Les collaborateurs des trois filiales postales pourront accompagner la personne qui souhaite par exemple commander son permis de pêche ou prendre rendez-vous pour expertiser son véhicule. Pour le canton du Jura, ce partenariat permet de diversifier son offre en matière d'accompagnement et de réduction de la fracture numérique. /ATS-cer