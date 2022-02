La Journée équestre de Muriaux est repoussée

La pluie est attendue cette semaine sur la région, et ces conditions maussades contrarient les plans des organisateurs de la Journée équestre de Muriaux. Le comité a annoncé ce mardi qu’il repoussait l’évènement d’une semaine, soit au 20 février, voire au mois de mars. Son président, Claude Boillat, nous a expliqué qu’il n’exclut pas de faire des épreuves sur herbe si besoin. À ce stade, une soixantaine de cavaliers ont réservé une inscription. Car c’est une nouveauté cette année, il sera aussi possible de s’annoncer sur place, quelques minutes avant la course. /vja