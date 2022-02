Un programme d’assainissement des bâtiments victime de son succès

Le programme qui soutient l’assainissement énergétique des bâtiments et le recours aux énergies renouvelables aura mieux fonctionné que prévu. C’est ce que révèle mercredi matin un communiqué du canton du Jura qui porte sur les chiffres de 2021. Même s’ils ont été augmentés, les moyens ne suffisent plus à répondre aux demandes de subventions toujours plus importantes. En chiffres : la moyenne mensuelle de demande s'est montée à 515'000 francs, soit 200'000 de plus qu’en 2020. Le montant initialement disponible de 3,2 millions de francs était donc déjà épuisé en mai. Le crédit supplémentaire d’un million accordé par le Parlement n’a ensuite pu répondre qu’en partie aux demandes. À la fin de l’année, ce sont donc plus de 240 dossiers pour un total de 2,8 millions de francs qui ont été mis en liste d’attente.