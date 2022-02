Le théâtre amateur sort doucement de son hibernation forcée

Le rideau se lève à nouveau sur le théâtre amateur jurassien. Quasiment à l’arrêt total depuis deux ans à cause de la pandémie, les troupes de la région ont pu reprendre répétitions et représentations récemment. Une bouffée d’oxygène après deux années d’inactivité. « Certaines troupes ont pu maintenir une activité durant la pandémie, explique Jean-Daniel Seuret, secrétaire de la Fédération jurassienne des troupes de théâtre amateur, la FJSTA. La compagnie Vol de Nuit par exemple de par sa structure particulière a pu maintenir une activité. La compagnie À Voir de Châtillon a mis sur pied une pièce avec uniquement deux acteurs, afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur à ce moment-là. Mais pour toutes les autres, il n’y avait plus rien. »

Le plus gros défi pour les troupes durant la pandémie a été de maintenir les répétitions, selon Jean-Daniel Seuret. « Avec les mesures sanitaires, il était quasiment impossible de monter des pièces avec 5 ou 6 acteurs. Cela a eu pour résultat le report ou l’annulation de nombreuses productions. Certains décors sont restés sur scène plus d’une année d’ailleurs. » Quant à l’impact financier pour les troupes d’amateurs, il est lourd, mais « pas non plus trop grave » relativise Jean-Daniel Seuret.





Les troupes se projettent dans 2022 avec optimisme

Avec l’allègement progressif des restrictions, les répétitions et les représentations ont pu reprendre, et les projets sortent d’hibernation. « Parmi les 17 troupes affiliées à la FJSTA, 13 abordent 2022 avec au moins un projet, se réjouit Jean-Bernard Seuret. Certaines troupes reprennent un projet abandonné ou interrompu par la pandémie, d’autres repartent avec du neuf. Cela représentera environ 90 représentations sur toute l’année. Et l'offre pourrait encore s'étoffer dans les jours à venir. » /tna