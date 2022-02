Une recherche de renouveau pour deux festivals régionaux

Un nouveau coup dur pour le secteur de la culture. Les festivals Conte et Compagnies et le Mois du film documentaire sont en difficultés. L’association chargée de la gestion, l’association « Conte et Doc’ », cède sa place face à une situation au bord de l’impasse. L'Office de la culture souhaite cependant sauver les deux festivals. Christine Salvadé salue notamment leurs valeurs transfrontalières. Elle souhaite, via cet appel à projet, envoyer un message positif pour le secteur de la culture dans cette période de reprise.