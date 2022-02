Commentaire : Lara Gut-Behrami ou la victoire de la détermination et du caractère

Lara Gut-Behrami la voulait, la cherchait depuis si longtemps cette médaille d’or olympique. La quête de la Tessinoise prenait l’allure de celle de l’inaccessible étoile, jusqu’à ce jour de février 2022.

L’or olympique de Lara Gut-Behrami, c’est la victoire d’une détermination qui force le respect. La Tessinoise a connu des passages à vide et de graves blessures dans sa carrière mais elle s’est toujours relevée, aussi forte et même plus forte qu’avant. Son abnégation a été totale, absolue, forcément excessive par moments, ce qui lui a valu son lot d’incompréhensions et de critiques.