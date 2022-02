L’hommage du Jura à Elisa Shua Dusapin

Le canton du Jura a déroulé le tapis rouge pour Elisa Shua Dusapin. Le Gouvernement in corpore a reçu officiellement la romancière ce vendredi soir à Porrentruy. La cérémonie visait à saluer l’obtention en novembre dernier par la Jurassienne du National Book Award, dans la catégorie « littérature traduite », pour son premier roman « Hiver à Sokcho ». Il s’agit d’un des prix les plus prestigieux de la littérature anglo-saxonne. C’est la première fois qu’une Suissesse obtient cette distinction.

Le président du Gouvernement jurassien a évoqué « la fierté et l’admiration » de l’ensemble de l’exécutif cantonal pour la romancière qui a su porter « l’art de l’écriture à son plus haut niveau ». « Dans un monde qui va vite, votre écriture si précise et économe nous tient lieu de respiration », a poursuivi David Eray. « En menant une carrière internationale tout en restant établie dans le Jura, vous incarnez un exemple auquel nous n’avons jamais cessé de croire », s’est également félicité le président du Gouvernement.

Entourée de sa famille et de son compagnon, Elisa Shua Dusapin s’est montrée très émue. Elle a remercié le Gouvernement pour son attention et son soutien. « Je suis toujours très fière de dire que je viens du Jura », a déclaré l’écrivaine qui a lu trois de ses textes devant le parterre d’invités présents. Au terme de la cérémonie, François Comte a demandé à Elisa Shua Dusapin si le fait d’avoir décroché un National Book Award aux Etats-Unis avait changé sa vie :