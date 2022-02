Moutier construit l’avenir avec ses communes voisines

Moutier souhaite construire son avenir dans le canton du Jura tout en maintenant de bonnes relations avec les communes voisines. Pour cela, le Conseil municipal a envoyé un questionnaire aux exécutifs de Roches, Perrefitte, Eschert, Belprahon, Grandval, Crémines, Corcelles, Elay et La Scheulte. Selon un communiqué publié vendredi, ce document doit permettre de dresser un état des lieux complet des collaborations intercommunales et de mesurer l’intensité des liens existants entre Moutier et les communes de sa couronne.

Une frontière cantonale entre Moutier et ses communes avoisinantes ne pourrait-elle pas poser problème pour le maintien des liens existants ? Pas de risque, selon le conseiller municipal prévôtois Valentin Zuber. « Mais ce qui est certain, c’est que ça va générer une nouvelle réalité ».