Pour que l’Etat limite sa consommation de plastiques à usage unique

Le groupe Verts et CS-POP veut renforcer la lutte contre les plastiques à usage unique. Il a récemment déposé au Parlement jurassien une motion portée par la députée suppléante Sonia Burri-Schmassmann. Le texte demande au Gouvernement de mettre en place les mesures nécessaires pour réduire l’utilisation de ces matières au sein de l’administration cantonale.

La motionnaire rappelle que les déchets plastiques causent des dommages environnementaux et sanitaires. Les bouteilles, emballages alimentaires et autres sacs encombrent notre environnement. Sonia Burri-Schmassmann souligne que ces plastiques se décomposent pour former des microparticules que l’on retrouve dans l’air, l’eau et les sols. Selon l’élue de Soyhières, il est nécessaire d’agir pour réduire la diffusion de ces matières.







Une liste de mesures à prendre

Pour en limiter la consommation, la députée suppléante demande que l’administration cantonale abandonne l’achat des objets en plastique à usage unique pour lesquels il existe des alternatives. Le texte enjoint également le Gouvernement à inciter dans la même direction les établissements paraétatiques et les collectivités publiques. Enfin, la motion demande à l’exécutif cantonal d’encourager le secteur de la restauration à l’emporter à renoncer aux emballages à usage unique.

Sonia Burri-Schmassmann relève que 14'000 tonnes de matières plastiques sont rejetées chaque année dans les sols et les eaux de Suisse, selon des études menées sur mandat de l’Office fédéral de l’environnement. /alr