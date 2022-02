Emprunter un objet au lieu de l’acheter

Une perceuse, un moule à kouglof ou encore un escabeau : autant d’objets qui s’entassent parfois dans les greniers. Vilebrequin souhaite leur offrir une vie plus aventureuse. La jeune association va ouvrir une bibliothèque d’objets à Delémont en juin. Tout un chacun pourra alors louer le bien désiré pendant une courte période. Pour le moment, il s’agit d’étoffer les rayonnages grâce à des dons. Les particuliers ou les entreprises sont invités à offrir ce qu’ils n’utilisent plus mais qui est encore fonctionnel. Et la collecte va bon train, selon l’une des fondatrices, Carole Maître. Si toutefois un objet essentiel était introuvable, les fondatrices vont se montrer proactives et partir à sa recherche. A la base de ce projet, Carole Maître évoque une situation personnelle.