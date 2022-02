Delémont accepte la sortie de Régiogaz SA

Les citoyens de Delémont actent la sortie de la ville de Régiogaz SA. Ils ont accepté dimanche à 76,2% (2'235 voix contre 698) d’octroyer au Conseil communal la compétence de dénoncer la convention des actionnaires et de vendre les actions détenues par la Municipalité au sein de la société intercommunale Régiogaz. Décidée par l’exécutif et validée par le législatif, la démarche était combattue par un référendum lancé par le PLR. Les autorités delémontaines avaient justifié ce départ par une hausse « vertigineuse » des prix et une « absence de stratégie qui aurait permis de se prémunir contre ces fluctuations ». /gtr

