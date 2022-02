St-Imier accepte de rénover sa piscine

La piscine de St-Imier devrait changer de visage cet été. Les citoyens de la commune ont accepté ce dimanche par 1'008 voix, contre 178 un crédit de 3,9 millions de francs pour assainir et améliorer l’infrastructure. La participation s’est établie à 38,81% pour cet objet.

Le chantier se déroulera en deux phases. Une première qui permettra de changer le système de chloration et de filtration des installations. Ce dernier avait provoqué la fermeture de la piscine en été 2021. La deuxième phase vise à rendre le site plus accueillant pour les familles via plusieurs réaménagements.



Ce résultat est une satisfaction pour Olivier Zimmermann, conseiller municipal en charge des bâtiments et des infrastructures sportives :