Votations fédérales : les résultats dans le Jura

Les citoyens jurassiens étaient appelés à se prononcer sur quatre objets ce dimanche lors des votations fédérales : le paquet de mesures en faveur des médias, la suppression du droit de timbre, l’initiative pour la protection des jeunes contre la publicité pour le tabac et l’initiative pour l’interdiction de l’expérimentation animale et humaine. La participation dans le canton a atteint 36,2%.





« Oui » au train de mesures en faveur des médias

La population jurassienne a accepté le paquet de mesures en faveur des médias. Sur les 53 communes que compte le canton du Jura, 47 ont accepté l’objet fédéral, deux l’ont refusé et quatre d’entre elles n’ont pas réussi à se départager. Les deux communes qui ont refusé le train de mesures sont Ederswiler, à 75%, et Bonfol, à 54,8%. Le « oui » le plus fort provient de la commune de Saignelégier, qui a accepté l'objet à 76,7%. Les communes de Delémont (74,15%), Develier (73%) et Porrentruy (72,3%) ont également largement accepté ce paquet en faveur des médias. Les citoyens des communes de Soubey, Mettembert, La Chaux-de-Breuleux et Courchapoix n’ont pas réussi à se départager, avec 50% de « oui » et de « non ».