Baisse des primes de base de L’ECA Jura

L’ensemble des assurés économiseront plus d’un million de francs de primes pour l’année 2021. L’ECA Jura a annoncé ce lundi dans un communiqué un rabais de 10 % sur les primes de base. La prime liée à la prévention incendie reste inchangée et l’indice d’assurance ne subit aucune augmentation. Les bordereaux arriveront dans les prochains jours chez les propriétaires jurassiens. Cette réduction a été jugée possible, « malgré les 1'200 sinistres dus aux éléments de la nature enregistrés en 2021 pour un coût avoisinant les 5,5 millions de francs », précise le communiqué. La grêle a sinistré plus de 700 bâtiments pour un montant de 2,5 millions de francs en 2021, indique encore l’ECA Jura. /comm-fwo