Commentaire : un soutien jurassien qui fait du bien aux médias

Le refus suisse n’est pas vraiment une surprise. On connait la réticence d’outre-Sarine face aux interventions de l’Etat. Et puis la pandémie est passée par là. Elle a accentué la défiance des citoyens envers les médias. Le « oui » net du Jura est toutefois une bonne surprise. C’est la preuve que les Jurassiennes et Jurassiens tiennent à leurs médias régionaux et aussi qu’ils leur font confiance. Nous l'avions déjà remarqué par le passé, mais cette période Covid a parfois été difficile pour le moral des journalistes, à force de se faire insulter et dénigrer sur les réseaux sociaux, lors de manifestations ou simplement parce que notre titre est trop méchant avec le club régional de hockey sur glace. Oui, ce résultat jurassien fait du bien. Il ne nous empêche toutefois pas de nous remettre en question, comme on l’a toujours fait. Nos moyens restent cependant limités en tant que média local et le « non » de ce dimanche ne va pas arranger la situation. Il est aujourd’hui indispensable de trouver de nouvelles solutions si nous ne voulons pas assister à la disparition de certains groupes régionaux. A voir si cela doit passer par une nouvelle stratégie au niveau de la Confédération ou par un soutien plus cantonal.