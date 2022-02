Deux kilos de kétamine saisis lors d'un contrôle à Porrentruy

Différentes drogues de synthèse ont été saisies lors d'un contrôle d'une voiture de tourisme près de Porrentruy. Parmi elles, un peu plus de 2 kilos de l'anesthésique kétamine étaient cachés dans des haut-parleurs.

Le véhicule immatriculé en Belgique avec trois occupants à son bord a été arrêté lors d'un contrôle nocturne à la sortie d'autoroute Porrentruy-Est, a annoncé lundi l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF).

Outre la kétamine, la fouille a permis de découvrir 110 pilules d'ecstasy et une petite quantité d'amphétamines. Les stupéfiants saisis, les trois personnes ainsi que le véhicule ont été remis à la police cantonale jurassienne. Le Ministère public du canton du Jura a ouvert une procédure pénale.

Depuis le 1er janvier 2022, l'Administration fédérale des douanes s'appelle Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières.

Le changement de nom n'est qu'un élément de la transformation. En 2017, le Parlement avait accordé près de 400 millions de francs pour le développement du programme DaziT. La perception des droits de douane et des taxes doit ainsi être simplifiée, harmonisée et numérisée de bout en bout afin de décharger le personnel des tâches administratives et de libérer des capacités à la frontière. /ATS-gtr