Duja ne siégera pas à Moutier

C'était sans doute la plus grande surprise des élections libres de dimanche à Moutier : treizième et dernier élu au Conseil de ville lors de ces complémentaires, Patrick Dujany ne pourra finalement pas siéger au législatif prévôtois. L'animateur radio de la RTS, bien connu sous le nom de Duja, avait été propulsé par un coup de pub sous forme de blague du journal satirique La Torche 2.0. Il avait ainsi décroché le 13e et dernier siège à repourvoir avec 216 voix au compteur. Mais son employeur ne l'a pas entendu de cette oreille, d'autant que Patrick Dujany anime depuis peu une émission politique sur les ondes de Couleur 3. Deux activités incompatibles. « Je m’y attendais un peu », confiait lundi le principal intéressé. Le Conseil municipal de Moutier devra encore valider le retrait du « candidat qui ne l'était pas ». Le motif professionnel ne devrait pas poser problème. Quant au législatif de Moutier, il siégera à 40 et non pas 41 jusqu'à la fin de l'année. Le renouvellement total des autorités aura lieu lors des élections municipales de novembre. /oza