Premiers coups de pioche pour le complexe scolaire de Courrendlin

Machines, outils et ouvriers se sont mis en action à Courrendlin. Le chantier du futur complexe scolaire s’est ouvert ce lundi. Une première phase des travaux – devisée à 8,5 millions de francs – permettra la construction d’un nouveau bâtiment, puis la pose d’ascenseurs et quelques « rafraîchissements » dans les écoles primaire et secondaire existantes. D’ici quelques années, une deuxième étape est prévue pour la sortie de terre d’un édifice supplémentaire (4 millions).

Pour la commune de Courrendlin, la réalisation d’un nouveau complexe scolaire vise à faire face à la hausse du nombre des écoliers, qui sont aujourd’hui à l’étroit. Le chantier a donc démarré avec la coupe d’arbres et le démontage des parcs à vélos, à l’endroit où le nouveau bâtiment va être construit. Suivra le terrassement. Selon le directeur des travaux, Antoine Seuret, le gros œuvre doit être terminé au mois de septembre et le nouvel écrin ouvert pour la rentrée d’août 2023-2024. Un périmètre de sécurité s’est dressé autour du site. L’accès aux piétons et aux véhicules est désormais interdit.