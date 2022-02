Un vote synonyme d’apaisement entre Delémont et ses voisins

Régiogaz peut se préparer à poursuivre sa route sans Delémont. Les citoyens de la capitale jurassienne ont accepté dimanche à plus de 76% que la Municipalité vende les actions qu’elle détient au sein de la société qui gère le gaz. La campagne en lien avec cette votation avait provoqué le retrait provisoire de Rossemaison de l’agglomération delémontaine. L’exécutif du village vadais avait notamment estimé que le message envoyé à la population était « rempli d’inexactitudes ». Aujourd’hui, le maire de Rossemaison prend acte et estime qu’il est possible d’aller de l’avant. « L’idée après ce vote est d’essayer de se mettre le moins possible de bâtons dans les roues », souligne Yann Rufer.

Au niveau des relations intercommunales, le maire souligne que la situation est désormais apaisée. Selon lui, la commune est prête à réintégrer l’agglomération. « La voie du dialogue est bien engagée et la commune veut y participer. Il faut quand même qu’on mette certains points en place pour que tout se passe bien pour la suite », conclut Yann Rufer.