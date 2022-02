Une dépense de près de 700'000 francs acceptée à Movelier

Movelier accepte de mettre la main à la poche. Les habitants de la commune vadaise étaient appelés à se prononcer dimanche sur une dépense d’investissement de 686'700 francs pour les phases A et B du projet d’interconnexion en eau potable du Haut-Plateau, qui regroupe les communes de Bourrignon, Mettembert, Pleigne et Movelier. Les ayants droit ont accepté l’objet par 93 « oui » contre 60 « non », ont indiqué les autorités communales à RFJ ce lundi. Le Conseil communal a donc la voie libre pour se procurer le financement et assurer la consolidation de cette dépense, proposée sous réserve de subventions. /nmy