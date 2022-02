Condamnés pour leur « presque » plantation

Deux hommes ont été condamnés mardi matin à Moutier à des peines privatives de liberté de 18 à 24 mois avec sursis. Ils avaient notamment tenté de lancer une production de cannabis dans les locaux d’une ancienne usine en Prévôté. Le projet avait été tué dans l’œuf après une importante saisie de plants de chanvre à la douane de Bâle. C'est un mal pour un bien pour les deux quadragénaires, la juge Maryvonne Pic-Jeandupeux n’a pas manqué de leur rappeler lors du prononcé du jugement. Tout avait été préparé pour produire du cannabis dans les locaux, en toute discrétion, et évidemment sans l’accord du propriétaire des lieux. Pas moins de 2'000 plants devaient être livrés, mais c’était sans compter sur les douaniers qui ont intercepté la marchandise à la frontière germano-suisse. Sans cela, les délits auraient été bien plus importants, tout comme les peines prononcées par le tribunal.







Epée de Damoclès



Ce dernier a jugé le principal protagoniste coupable d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants. Vingt-quatre mois de peine privative de liberté ont été prononcés à son encontre, avec un sursis de 4 ans. Une épée de Damoclès qui se justifie par le comportement du prévenu, impliqué dans d’autres dossiers. Une lourde peine pécuniaire a aussi été décidée, à laquelle s'ajoute une amende contraventionnelle de plus de 10'000 francs. Le deuxième larron, de nationalité étrangère, s’en sort avec 18 mois de prison avec sursis de 3 ans. Il sera en outre expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans. A noter que le principal prévenu a aussi été entendu et condamné pour exploitation d’un bar dans le même bâtiment industriel, un établissement où il aurait employé plusieurs jeunes femmes de manière illégale et mis à disposition des machines à sous. /oza