Jurac a simplifié les flux

L’année 2021 signe un record en termes de permis de construire. Jamais auparavant le Service du développement territorial n’avait enregistré autant de demandes dans le Jura, selon un communiqué transmis mardi. En effet, 569 permis de construire en procédure ordinaire ont été délivrés, ce qui représente une centaine de plus que la moyenne. Le montant des travaux annoncés s’élève à 415 millions de francs. Cette hausse coïncide avec l’entrée en vigueur du portail Jurac, au 1er juillet. Et depuis un peu plus d’un semestre, cette nouvelle application digitale est perçue de manière bien différente par les particuliers et par les professionnels.





Paradis ou enfer ?

Ainsi à Courtedoux, les privés se sont empressés de déposer leur demande avant le 1er juillet. En revanche, le Service du développement territorial a constaté que plusieurs professionnels ont préféré attendre l’introduction de cette application digitale. François Minger, maire de Courtedoux, tient un bureau d’ingénieurs. Il relève que Jurac est « un outil très utile et qui fonctionne bien ». Pour les utilisateurs occasionnels, « c’est vraiment très compliqué ». Il faut des connaissances informatiques et la liste des questions, même pour un petit permis, est « un peu impressionnante ». Des maires ajoulots, lors d’une séance du Syndicat intercommunale du district de Porrentruy, parlaient de Jurac comme une usine à gaz, une application peu intuitive, trop difficile d’accès. Le chef du Service du développement territorial a déjà entendu ces critiques de la part de particuliers qui n’ont pas les compétences suffisantes pour répondre aux questions. Selon Daniel Rieder, ça nécessite « des connaissances dans le domaine des constructions et de la curiosité pour trouver les informations ». Pour autant, le chef du SDT relativise.