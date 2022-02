Un tour de l’hémicycle avec Stéphane Theurillat

Il aime l’Ajoie et apprécie s’investir pour sa région. Le député PDC de Porrentruy Stéphane Theurillat était l’invité de notre chronique « un tour de l’hémicycle » ce mardi dans La Matinale. Né à Zoug, le député PDC de 41 ans a découvert le Jura et l’Ajoie étant enfant pour ne plus jamais quitter la région. Si les opportunités professionnelles auraient pu l’emmener dans différents cantons, il a préféré s’installer dans notre région. Stéphane Theurillat estime qu’il faut aujourd’hui repenser le fonctionnement de l’administration cantonale en proposant différentes pistes. Retrouvez l’entretien complet ci-dessous. /mle