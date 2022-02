Le Jura maintient quelques spécificités sur le port du masque

Le canton du Jura applique les dernières mesures fédérales concernant le coronavirus mais avec de légères spécificités sur le port du masque. Le Gouvernement jurassien a pris quelques décisions en ce sens lors d’une séance extraordinaire qui s’est tenue mercredi soir après les allègements annoncés par le Conseil fédéral. Le but: protéger les personnes vulnérables.

Le masque reste ainsi obligatoire non seulement dans les centres de soins mais aussi dans les centres de jour, les espaces communs des appartements protégés ainsi qu’au sein des institutions sociales de caractère public ou privé qui prennent en charge des personnes vulnérables. De même, les personnes qui fournissent des prestations d’aide et de soins à domicile doivent continuer à porter un masque lorsqu’elles se trouvent dans les espaces intérieurs du lieu de résidence du bénéficiaire de la prestation. Idem pour les personnes dès 12 ans qui fréquentent les espaces intérieurs des centres de test et de vaccination gérés par le Service cantonal de la santé publique.

Le Gouvernement jurassien a renoncé à maintenir d’autres mesures particulières sur le plan cantonal. Les dispositions qui prévalaient jusqu’ici sont donc abandonnées dès ce jeudi. Des dépistages seront encore organisés en février au départ des camps de ski concernant les écoles mais plus au retour. La mesure sera réévaluée pour les camps prévus en mars. /comm-fco