Maurice Paupe : « Il faut reconquérir les clients »

C’est avec « bonheur » et « soulagement » que Maurice Paupe a suivi mercredi la conférence de presse du Conseil fédéral. Le président de GastroJura a réagi avec grande satisfaction à la levée de presque toutes les mesures de lutte contre le coronavirus. Désormais, il est possible de fréquenter restaurants et bars sans certificat Covid et sans masque. Reste que, selon lui, la branche de la restauration a beaucoup souffert ces deux dernières années et elle se ne relèvera pas en un claquement de doigts. Si les fermetures d’établissements ont été rares dans la région, d’après lui, la période compliquée n’est pas terminée et de nombreux restaurateurs ont des dettes. Maurice Paupe appelle les tenanciers de la région à faire preuve de créativité pour proposer des animations et faire revenir les clients dans leurs restaurants ou bars. Entretien complet ci-dessous.