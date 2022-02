Quelques craintes, mais la joie de « revoir les visages des gens»

Le port du masque reste toutefois obligatoire dans les transports en commun et dans les établissements de santé. Le Jura a décidé de maintenir le port du masque dans quelques situations supplémentaires, notamment dans les centres de tests et de vaccination.

Quant au certificat Covid, il n’est désormais plus requis en Suisse. Il reste toutefois délivré pour les voyageurs. /cto