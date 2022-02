Les gourmands du matin : Philippe Ligron

Philippe Ligron est originaire de la Camargue. Des parents restaurateurs, des saveurs d’enfance, divers voyages ont finalement amené Philippe Ligron en Suisse. Il est aujourd’hui un cuisinier qui aime transmettre l’histoire du goût et de la gastronomie, notamment à l’Alimentarium de Vevey, l’école Hôtelière à Lausanne, dans les médias et maintenant sur scène. Son approche de la gastronomie et de l’alimentation peut nous surprendre ou nous faire rire… mais au moins nous questionner sur notre rapport à l’assiette !