Ouvrir la porte du cinéma aux personnes autistes

Le 7e art rendu accessible pour tous. Cinémont propose dès ce samedi le « Ciné’douceur ». Il s’agit de séances programmées une fois par mois en partenariat avec l’association Autisme Jura. Celles-ci sont adaptées avec un volume sonore abaissé et des lumières tamisées dans la salle pour permettre aux personnes autistes d’assister confortablement aux séances. Le bruit et la nuit peuvent, en effet, submerger ces personnes et les rendre mal à l’aise en provoquant une surcharge sensorielle. Cette dernière peut entrainer des crises de larmes ou de colère. D’ailleurs, il n’y a pas qu’au cinéma que les personnes autistes peuvent souffrir de ces dérangements. C’est le cas aussi, par exemple, dans les supermarchés lors d’annonces publicitaires soudaines, d’après la co-présidente de l’association Autisme Jura Agnès Lovis, dont vous retrouvez un entretien complet ci-dessous. /mle