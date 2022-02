Pure Politique : les fusions de communes à large échelle en question

Le Jura doit-il franchir le pas pour dessiner son avenir avec trois, quatre, cinq ou six communes ? Pure Politique ouvre le débat mercredi 23 février sur RFJ. Le PCSI a lancé une initiative intitulée « Pour un Jura entre 3 et 6 communes ! », en faveur de fusions à grande échelle dans le canton. Son objectif : simplifier et professionnaliser les administrations. Le texte est toutefois décrié par ceux qui défendent l’autonomie communale.

Pour en débattre, notre émission reçoit Géraldine Beuchat (députée PCSI et conseillère communale à Haute-Sorne/favorable à l’initiative), Louis-Joseph Fleury (maire de Courchapoix/opposé aux fusions), et Christophe Riat (délégué aux communes), qui apportera un éclairage.

Pure Politique, c’est mercredi 23 février à 18h20, en direct sur RFJ et en vidéo sur notre site. /rch