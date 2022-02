Une semaine blanche morose pour les téléskis de la région

« On n’est pas sûr de pouvoir ouvrir nos installations. On espère que la météo tourne favorablement avec quelques chutes de neige » : Sébastien Christ, président du Conseil d’administration du téléski des Breuleux, se dit « déçu », au premier jour de la semaine blanche dans le Jura. Après la douceur de ces derniers jours, la neige manque et aucune piste des Breuleux n’est ouverte pour le début de cette semaine de vacances scolaires. « C’est un contact perdu avec les enfants », regrette Sébastien Christ. « Il faudrait qu’une couche de 15cm au moins se forme », ajoute-t-il. /mmi