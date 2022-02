Ça va djaser patois à Poérreintru

Poérreintru, capitale du patois cet automne. Le chef-lieu ajoulot va accueillir la Fête romande et internationale des patoisans. Plus de 500 personnes de Romandie, mais aussi de France (Territoire de Belfort, Savoie, Vosges et Pays lyonnais) et d’Italie (Val d’Aoste et Piémont) ont rendez-vous les 24 et 25 septembre dans le Jura. La manifestation est mise sur pied tous les quatre ans par un membre différent de la Fédération romande et internationale du patois. Elle a d’ailleurs dû être reportée l’année passée à cause du Covid. C’est dire le soulagement que ressent l’actuelle présidente de la FRIP. La franc-montagnarde Francine Girardin a « envie que la fête soit belle dans le Jura » et que les participants « repartent avec des étoiles plein les yeux ».





Un programme varié

Le comité d’organisation a concocté un programme varié pour le week-end du 24 au 25 septembre. Concours littéraire (inscriptions jusqu’à fin février), messe en patois, rencontre scientifique, présentation des métiers d’antan, chorales et cortège vont animer la vieille ville de Porrentruy. L’objectif est aussi d’attiser la curiosité de personnes qui ne parlent pas cette langue ancestrale, selon le président du comité d’organisation Charles Juillard. Cette fête sera aussi l’occasion de démontrer que cette langue vit encore.