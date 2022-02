Des incitations pour désengorger les routes aux heures de pointe

Moins de bouchon aux heures de pointe ? L’objectif a l’avantage de mettre tout le monde d’accord. Encore faut-il trouver les bons moyens d’actions. La députée verte Céline Robert-Charrue Linder demande, dans un postulat, des mesures pour inciter les citoyens à utiliser les transports en commun et favoriser le covoiturage.

L'élue souhaite que le gouvernement déploie une campagne d’incitation à utiliser les transports publics, notamment aux heures de pointe. Celle-ci devrait être couplée avec la mise en place d’abonnements valable les « jours ouvrables » et sur les parcours les plus fréquentés. Une option qui serait plus avantageuse économiquement mais qui serait appliquée sous réserve de la réalisation du postulat « un transport public gratuit sur le territoire jurassien », lancé par le député PCSI de Porrentruy Philippe Eggertswyler.

En terme de véhicules transfrontaliers, elle demande la création de zones de covoiturage. Cette mesure serait elle aussi accompagnée d'un campagne d'incitation. Le postulat laisse finalement une certaine liberté au gouvernement pour mettre en place d'autres mesure qu'il jugerait nécessaire. /lmv