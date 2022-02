Juravote devient une association

Juravote, c’est un site internet qui présente, à l’intention des jeunes Jurassiens, des informations sur la vie politique locale, cantonale et fédérale. Depuis 2020, la structure collabore avec quelques communes du canton qui se montrent satisfaites. Elle souhaite désormais élargir ces collaborations et s’est officiellement muée en association. Les acteurs politiques tels que communes et partis sont invités à y adhérer, pour avoir ainsi accès à la plateforme qui donne de la visibilité à leurs actions.

En cette année d’élections communales, et dans la perspective aussi des prochaines élections fédérales en 2023, Juravote va beaucoup miser sur la communication. Son président, Daniel Renaud, indique que l’idée est « d’aller chercher les jeunes là où ils sont », c’est-à-dire notamment sur les réseaux sociaux, en leur présentant les informations de manière attractive pour les inciter à participer à la vie politique. /lad