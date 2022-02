La source du Schnapou s'est tarie

« 2021, peut-être le dernier Schnapou en français », annonçait l'an dernier dans un sourire le comité rédacteur du journal de carnaval prévôtois. De Schnapou, il n'y en aura tout simplement pas cette année. Dans un communiqué diffusé lundi, les plumes du canard satirique regrettent les effets du Covid : perturbation de la vie, du fonctionnement des restaurants, des commerces, des écoles et des administrations, certificat Covid, annulations d'événements culturels et sportifs, etc. Dans ce contexte, le flux de bonnes histoires, bêtises, aventures, frasques rigolotes et autres photos s'est tari, notent les rédacteurs. « Le Schnapou tire son nom d’une petite source qui coule épisodiquement à la sortie nord de Moutier. Encore faut-il qu’elle soit alimentée. » La situation a donc contraint les responsables à annuler ce qui aurait dû être la 45e édition du Schnapou. Et pour 2023 ? Tous les espoirs sont encore permis : « Pour autant que les lecteurs souhaitent encore un journal en papier et qu’ils conservent le goût de l’autodérision, il n’y aura pas de prescription pour les bourdes de nos concitoyennes et concitoyens. » /comm-oza