Comment arrêter Vladimir Poutine ?

C’est l'actualité internationale de la semaine. Après des semaines de tension et des tentatives d’apaisement diplomatique vaines, la Russie a envahi l’Ukraine. Une situation qui semblait pourtant impossible pour de nombreux experts. Korine Amacher est l’une d’eux. Elle est professeure d’histoire russe et soviétique à l’université de Genève et est l’autrice d’un livre intitulé Histoire partagée, mémoires divisées sur l’Ukraine, la Russie et la Pologne.

Lorsque l’on lui pose la question « Comment en est-on arrivé là ? », elle ne donne pas de réponse directe. La crise actuelle en Ukraine n’est pas le résultat d’une équation simple. Les tensions datent notamment de 2014, moment de l’annexion de la Crimée par la Russie, mais n’ont fait que croître tandis que les ukrainiens démontrent un attrait grandissant pour l’Europe et l’Occident. L’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN par exemple serait insupportable pour Vladimir Poutine et est avancée comme la raison du conflit actuel. Korine Amacher nuance pourtant cette possibilité. Pour elle, l’Ukraine n’est pas prête à faire partie de l’OTAN mais la souveraineté du peuple ukrainien ne permet pas d’écarter cette possibilité aeternam :