De l’hydrogène vert à l’horizon 2023 dans le Jura

C’est une première suisse qui s’apprête à voir le jour dans le Jura. La société « H 2 bois SA » – détenue majoritairement par le Groupe Corbat qui collabore avec le bureau d’ingénieurs Planair – lance à Glovelier son projet d’unité de production d’hydrogène vert à partir de bois. Le dépôt des permis de construire se fera ce printemps pour une mise en service espérée à l’été 2023. Un site de production et un site de distribution doivent sortir de terre. C’est la société française Haffner Energy – experte en valorisation énergétique de la biomasse – qui développera cet hydrogène vert grâce à son procédé industriel novateur appelé Hynoca. Le produit pourra être fourni aux acteurs locaux de l’industrie et de la mobilité, notamment aux camions.

Pour la société « H 2 bois SA », l’hydrogène vert est un élément-clé de la transition énergétique visant à terme le remplacement des carburants fossiles. La production consiste à décomposer le bois en molécules de carbone et d’hydrogène par un procédé de thermolyse. Elle contribue à retirer 12 kilos de CO 2 net par kilo de H 2 produit. A titre d’exemple, un bus circulant à l’hydrogène vert ne rejettera que de l’eau et compensera les rejets d’un bus roulant au diesel. Outre l’hydrogène, la technologie permet de produire du biochar, soit du charbon actif absorbant les impuretés, qui est utile à l’agriculture et à l’alimentation des animaux.

Les sites de production et de distribution, reliés par un pipeline en basse pression, seront donc implantés à Glovelier. Le gazoduc de 1,5 kilomètre reliera les deux points via la nouvelle zone d’activités (ZAM 2), qui sera susceptible d’accueillir de nouvelles entreprises consommatrices d’hydrogène vert.