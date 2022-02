La ligne Delle-Belfort ne trouve pas son public

La ligne Delle-Belfort n’atteint largement pas les objectifs fixés. Le tronçon entre Delle et Belfort a été inauguré fin 2018 après des travaux conséquents et onéreux. Le train devait transporter 2'000 personnes par jour, et ce chiffre atteint péniblement les 200, d'après le sénateur Les Républicains, Cédric Perrin. Le co-président de l’association interligne TGV Belfort-Bienne a transmis un courrier à la présidente de Région et au SNCF, selon un article publié mercredi dans le journal l’Est Républicain. Il s’inquiète des dysfonctionnements comme des trains supprimés, et réclame des actions pour améliorer la fréquentation. Du côté jurassien, le chef de la section de la mobilité et des transports David Asséo constate aussi ces problèmes, tout en reconnaissant que cette ligne a manqué de chance depuis son inauguration et en estimant qu’elle a toujours du potentiel.