Un Carimentran un peu différent

Carnaval sort des sentiers battus cette année. Alors que la plupart des traditionnels cortèges ont été annulés à cause de la situation sanitaire, le Carimentran a décidé de maintenir plusieurs événements officiels pour marquer le coup. Le carnaval du Noirmont a été marqué par une soirée Silent Party vendredi soir. L’événement a rencontré un franc succès, selon les organisateurs. Ce samedi, une animation est au programme pour les enfants et dès 20h un bal et un concours de masque à la halle polyvalente.

Selon le président du comité d’organisation, Marc Boillat, les organisateurs ont senti un réel engouement de la part des adeptes de la fête. « Les gens nous abordaient dans la rue pour savoir si on allait organiser quelque chose. On sentait une réelle attente des gens qui voulaient faire Carnaval », a souligné à RFJ Marc Boillat. La pandémie a toutefois mis des bâtons dans les roues des organisateurs. « A chaque comité, de nouvelles décisions intervenaient et il fallait remettre les choses en place. Maintenir les membres en leur donnant la perspective d’une manifestation était le plus difficile », a expliqué le vice-président du comité d’organisation, Sylvain Aubry. /alr