La magie Harry Potter opère à Bienne

Un univers magique, une saga historique qui traverse les générations. Harry Potter fascine toujours autant. A Bienne, le Repère des Sorciers a ouvert il y a pile une année. La boutique dédiée au célèbre sorcier de Poudlard a marqué le coup ce week-end en invitant l’un des acteurs des films inspirés de l’œuvre littéraire. Les fans se souviennent de Viktor Krum, jeune et ténébreux sorcier bulgare que l’on a vu dans l’épisode La Coupe de Feu. Son interprète, Stan Ianevski, a prouvé samedi que la magie opérait toujours. Ils ont été près de 300 à faire la file pour obtenir une photo, un précieux autographe. Avec leurs habits dédiés à Harry Potter, leurs baguettes et autres vifs d’or, Marine et Marlène n’aurait manqué ça pour rien au monde :