Un trou de 190'000 francs qui ne reste pas sans effets pour les pêcheurs jurassiens

Les pêcheurs jurassiens subissent encore les conséquences des vols commis durant plusieurs années par leur ancien caissier. La Fédération cantonale était réunie samedi en assemblée générale à Delémont. L’affaire a occupé une grande partie des débats. Les comptes 2021 ont notamment été refusés sur proposition du comité, en raison d’un manque de pièces trop important. La plainte déposée par le FCPJ est en cours de traitement par la justice jurassienne. Le président a toutefois pu communiquer plusieurs informations à l’assemblée. Alain Christe a notamment indiqué que l’ancien caissier avait admis avoir falsifié les comptes bancaires, annuels et les bilans. L’homme aurait aussi reconnu devoir une somme d’environ 190'000 francs. Il serait, par ailleurs, d’accord de restituer les différents documents comptables encore en sa possession, selon Alain Christe.





Des impacts sur le renouvellement du matériel

Si les comptes ont été refusés, l’assemblée générale a validé le budget 2022. Vu la situation, des provisions de frais de justice ont dû être intégrées, ce qui fait plonger les prévisions financières dans les chiffres rouges. Concernant d’éventuels effets à plus long terme, le président de la FCPJ indique que le caissier a vidé un compte où étaient provisionnés tous les amortissements pour le renouvellement du matériel. « Si l’on a du matériel qui s’avère défectueux cette année, on n’a pas les fonds pour investir dans du nouveau matériel. On devra trouver des solutions, louer ou demander des prêts à des sociétés d’autres cantons », a expliqué à RFJ Alain Christe.





D’autres dossiers en vue

En dehors de l’affaire du caissier, l’assemblée générale a également décidé de faire plusieurs propositions de modification du Règlement sur l’exercice de la pêche pour la période 2023-2026 aux autorités cantonales. La fédération souhaite notamment réintroduire sur une partie du Doubs des périodes d’interdiction de pêche des carnassiers (perches et brochets) afin de favoriser leur reproduction. La FCPJ a également fait part de son inquiétude par rapport aux cormorans qui ingurgitent de très nombreux poissons pour se nourrir. « Ces oiseaux piscivores sont en forte augmentation », a souligné Alain Christe. /alr