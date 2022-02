Le conflit ukrainien aura des effets sur le porte-monnaie

Le prix du pétrole ou encore du gaz ont déjà grimpé. Après le début de la guerre en Ukraine, jeudi dernier, le prix du baril a augmenté de 10% en une semaine. Selon Cyrille Joray de la Banque cantonale du Jura, cette hausse va se répercuter à la pompe et sur le prix du mazout. Le responsable des devises au sein du secteur marché rappelle que la Russie est le principal fournisseur de gaz de l’Europe. Lundi matin, le prix de ce dernier a augmenté de plus de 30% à la bourse d’Amsterdam. Moscou pourrait donc jouer sur ce point dans le cadre de futures tractations sur le conflit ukrainien. La Russie et l’Ukraine sont aussi de grands exportateurs de matières premières agricoles. 20% du blé sur le marché mondial est russe, 10% est ukrainien. Selon Cyrille Joray, Vladimir Poutine pourrait être tenté « d’utiliser le prix du blé comme levier pour d’éventuelles négociations ».