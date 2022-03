Après les jeunes, place aux cortèges des enfants

Carnaval, c’est le mélange des costumes, de la fête, des confettis et des générations. Après avoir organisé un cortège dimanche à Charmoille, avoir défilé au home les Cerisiers et passé la nuit de lundi à mardi à faire le Rai-tiai-tiai, la Société de carnaval des Barotchai organisait mardi après-midi, un cortège des enfants à Asuel. Les membres de la société étaient encore présents pour accompagner les plus petits et partager un certain sens de la fête. Léandre Berret s’est glissé dans le cortège de Mardi Gras :