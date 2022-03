Le Baitchai de Saignelégier condamne le Covid

Les Baitchais ont repris leurs droits. Après une édition 2021 annulée à cause de la pandémie, la tradition de Carnaval a pu avoir lieu dans la nuit de lundi à mardi dans les villages des Franches-Montagnes. A Saignelégier, les Baitchaiteurs et les Baitchaiteuses ont redoublé d’efforts pour faire un maximum de bruit et éloigner les mauvais esprits. L’édition 2022 avait son ennemi particulier : le Covid-19. Le Baitchai a permis de fermer le cycle de la pandémie et de fêter le retour des moments de partage et de convivialité. Reportage de Laura Morales Vega.