Le Rai-tiai-tiai de retour dans les rues

Ils trépignaient d’impatience depuis deux ans. Les jeunes Ajoulots ont pu fêter dignement le Rai-tiai-tiai dans la nuit de lundi à mardi. Après l'annulation de 2021 pour cause de Covid, cette nouvelle édition a permis de faire baisser la pression. Une quinzaine de chars étaient réunis sur la place des postes à Porrentruy au petit matin. Des centaines de fêtards étaient aussi présents dans le chef-lieu. Selon les témoignages de plusieurs d’entre eux, les groupes étaient plus fournis que d’habitude. Dans les villages, aussi, les jeunes ont constaté que les habitants étaient heureux de les revoir. Ils leur faisaient volontiers signe à la fenêtre de leur maison, ravis de ce retour à la normalité. L’engouement pour cette tradition de carnaval semble même plus fort que par le passé. /ncp