Le Jura, créateur d'emplois

« La Romandie championne de Suisse des créations d’emploi ». C’est le titre d’un article du magazine Bilan qui détaille les chiffres de l’Office fédéral de la statistique sur les taux de croissance de l’emploi dans les différents cantons suisses entre les années 2011 et 2019. Les cantons romands s’en sortent mieux que les cantons alémaniques. Le Jura par exemple enregistre une évolution positive de 11%.

Une tendance qui se base néanmoins sur des chiffres bruts et doit donc être prise avec des pincettes selon le chef du service de l’économie et de l’emploi du canton. Claude Henri Schaller détaille les multiples facettes qu’elle comprend, les domaines de l’industrie et de la santé étant les plus représentatifs :