Guerre en Ukraine : élan de solidarité dans le Jura

Des produits distribués à la frontière en Moldavie

Les produits récoltés sur les sites de Bassecourt, Courrendlin, Corban et Roches (BE) seront transportés par camion jusqu’à un centre de collecte à Safnern, dans le canton de Berne. C’est Raphaël Habbeger qui se chargera de ces transports-là avec le camion de livraison de sa menuiserie. Vu la quantité de marchandises récoltées, plusieurs trajets semblent nécessaires : « On ne pensait pas que ça allait prendre une telle ampleur ! », se réjouit l’habitant de Corban. Ce dernier s’est approché d’ACP, une organisation d’aide pour les chrétiens persécutés et les personnes dans le besoin. Ce sera elle qui distribuera ensuite les dons en Moldavie, à la frontière de l’Ukraine, où arriveront les réfugiés. Des contacts sont déjà établis sur place. /ech