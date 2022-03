Jean-Bernard Vallat ne repartira pas

Un bilan positif

Jean-Bernard Vallat aura passé dix années à la tête de Haute-Sorne. Il en dresse un bilan positif, affirmant que l’administration « a trouvé son rythme et s’est professionnalisée ». La commune fusionnée a d’ailleurs connu une hausse considérable d’habitants ces dernières années. Aujourd’hui, ce sont environ 600 habitants de plus qui ont posé leurs papiers à Haute-Sorne par rapport à 2013. Et, selon celui que beaucoup surnomment « Jean-Jean », le développement a aussi été économique avec l’arrivée de plusieurs entreprises et le développement de zones dédiées à l’économie et à l’industrie.





Pas toujours facile

La fusion n’est pas passée comme une lettre à la Poste à Haute-Sorne. Plusieurs citoyens avaient manifesté leur désintérêt et les critiques avaient fusé. Néanmoins, Jean-Bernard Vallat estime aujourd’hui « qu’on a quand même pu démontrer que tout n’était pas juste dans l’opposition », ajoutant que les petites communes disposent aujourd’hui de moyens restreints, ce qui représente une difficulté conséquente. Il reconnaît que le maire d’une commune comme celle de Haute-Sorne doit avoir les épaules solides et savoir faire face aux critiques. Jean-Bernard Vallat souligne, par ailleurs, le côté humain que requiert sa fonction, lui qui a toujours « énormément apprécié le contact humain », un élément qui lui manquera à la fin de son mandat.