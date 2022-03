Le terroir dans l’assiette de la Maison du Tourisme

Des mets régionaux à la carte de la Maison du Tourisme à St-Ursanne. Le bâtiment touristique collabore depuis l’automne dernier avec la coopérative des producteurs du Clos du Doubs et environ. Ensemble, les deux entités ouvriront le « Restaurant du terroir ». Les premiers clients sont attendus pour le 25 mars prochain. L’établissement, collé à la Maison du Tourisme, servira des plats confectionnés à partir de denrées produites et cultivées dans la région. De la nourriture mais aussi des boissons du coin seront proposées. Selon Frédéric Lovis, cette nouvelle offre gustative se marie très bien avec les activités ludiques et sportives déjà proposées. « On a des activités de mobilité douce. Poursuivre avec cette collaboration, avec la coopérative et les produits du terroir, c’était vraiment un plus pour le tout », explique le président de la Maison du Tourisme. Le rôle de vitrine pour les producteurs est aussi important à jouer :