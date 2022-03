Les œuvres du potier Benno Geiger exposées à Bonfol

Pour la première fois, le Musée de la poterie de Bonfol consacre son exposition temporaire à un seul potier. Le céramiste suisse Benno Geiger (1903-1979) sera à l’honneur durant deux ans, jusqu’en 2024. Artiste de renommée internationale qui a grandi à Lugano avant de travailler à Munich puis à Vienne, il est ensuite revenu en Suisse dans les années 30… sans jamais venir à Bonfol. Mais Benno Geiger a quand même un lien avec ce haut lieu de la poterie dans le Jura. « Il était chef de l’Ecole des arts et métiers à Berne où sont encore formés les céramistes aujourd’hui. Certains de ses apprentis sont venus ici faire des stages auprès des ateliers céramiques d’Ajoie. Et des élèves, au lieu d’apprendre ce que l’on fait à Bonfol et le savoir-faire local, ont montré à Bonfol comment ils faisaient à l’école. On a donc dans la collection du musée une dizaine de leurs pots qui font le lien entre Benno Geiger et les ateliers de Bonfol dans les années 50 », explique Felicitas Holzgang, maître céramiste et membre du Conseil de fondation du Musée de la poterie.