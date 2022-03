Iovka Kouzmova nommée directrice du CLFM

Le Centre de Loisirs des Franches-Montagnes tient sa nouvelle directrice. Son Conseil d’administration a annoncé jeudi la nomination de Iovka Kouzmova qui remplacera Fabio Monti dès le 1er avril. L’actuel directeur avait annoncé sa démission en décembre 2021 après des mois de discorde au sein du CLFM.

Après avoir commencé sa carrière dans l’industrie du loisir, Iovka Kouzmova a été responsable marketing et commerciale au Casino Barrière de Montreux, ainsi que directrice d’Aquaparc au Bouveret. Elle a également dirigé les opérations d’une start-up à l’origine de la vague de surf à Sion. « Son expérience et sa force de proposition font d’elle une entrepreneure avec un excellent profil pour réussir la montée en puissance des activités du CLFM SA et pour en faire un vecteur clé du développement sportif, économique et touristique de la région », note le communiqué.







Sébastien Lovis quitte le Conseil d’administration

Autre changement au sein du CLFM : le président du Conseil d’administration Sébastien Lovis a donné sa démission à fin mars « en raison d’un changement important au niveau professionnel », précise le communiqué. Le Conseil d’administration a nommé Michaël Joly à ce poste lors de sa séance du 2 mars. /comm-gtr